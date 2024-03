Energia: Germania, i liberaldemocratici sostengono il nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) sostiene lo sfruttamento dell'energia nucleare, da promuovere in Germania con un'apposita legge. È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo che a favore di tale tecnologia sono sia l'Unione cristiano-democratica (Cdu) sia l'Unione cristiano-sociale (Csu), principali forze di opposizione al Bundestag. La maggioranza è invece divisa, con l'Fdp favorevole e i Verdi contrari. In un documento che approverà oggi, la dirigenza del partito guidato dal ministro della Finanze Christian Lindner afferma che la fusione nucleare offre "enormi opportunità" e potrebbe costituire un elemento fondamentale per un approvvigionamento di energia pulito, sicuro ed efficiente. Come nota "Handelsblatt", la Germania dispone di "ottime condizioni per assumere una posizione leader nello sviluppo dell'energia dalla fusione e nella realizzazione di centrali elettriche" alimentate da questa fonte. Tuttavia, "il percorso è impegnativo sul piano tecnico, scientifico e politico. Aziende come Gauss Fusion, Focused Energy e Marvel Fusion stanno lavorando per far avanzare rapidamente la fusione. Con una legge in materia, l'Fdp intende fornire sicurezza nella pianificazione a imprese e investitori. Tuttavia, "è improbabile" che la normativa venga adottata dal governo federale, a fronte delle divisioni sul nucleare tra il partito di Lindner e i Verdi. (Geb)