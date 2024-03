Croazia: sondaggio "Ipsos", 32 per cento cittadini vorrebbe Milanovic nuovo premier del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cittadini croati che hanno dichiarato di voler votare alle prossime elezioni parlamentari del 17 aprile, il 32 per cento sosterrebbe l'attuale presidente Zoran Milanovic come nuovo primo ministro del Paese, mentre il 30 per cento desidererebbe un nuovo mandato del premier uscente Andrej Plenkovic. Lo riporta un sondaggio svolto dall'agenzia "Ipsos", su un campione di 604 cittadini. Per quanto riguarda le formazioni politiche in corsa al voto, L'Unione democratica croata (Hdz) è al primo posto con il 27,3 per cento dei consensi degli intervistati, mentre al secondo posto c'è il Partito socialdemocratico (Sdp) con il 22,6 per cento dei consensi. Il partito progressista Mozemo! si attesta all'8,7 per cento, mentre il Movimento patriottico è al 7,9 per cento. Infine, sempre secondo il sondaggio, il 69 per cento degli intervistati ha affermato che si recherà sicuramente alle urne. (Seb)