Cisgiordania: fonti stampa, forze Israele arrestano tre civili a Dheisheh

- Le forze di Israele hanno fatto irruzione oggi nel campo di Dheisheh, a sud di Betlemme, in Cisgiordania, arrestando tre civili. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", citando fonti della sicurezza, secondo cui le forze israeliane hanno fatto irruzione in diverse case del campo, sottoponendo molti cittadini a indagini una serie di indagini. In seguito, le forze israeliane avrebbero arrestato Maamoun Ismail al Masry, Bashar Fouad Salem e l'ex detenuto Rawda Abu Ajamiya. (Res)