Ambiente: Ferrara-Di Maio (M5s), situazione rifiuti su Settevene-Palo ormai insostenibile

18 ottobre 2021

- La situazione ambientale causata dai rifiuti abbandonati sulla Settevene-Palo, la strada che unisce Cerveteri a Bracciano, è divenuta ormai insostenibile. Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere M5s della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Attilio Di Maio, rappresentante del Gruppo Territoriale M5s di Cerveteri. "L'arteria viaria in questione - aggiungono - si è di fatto trasformata in luogo di scarico, deposito incontrollato e ricettacolo di materiale inerte e scarti di ogni genere, pericolosi per l'ambiente, le auto in transito e gli animali: questi ultimi, attirati proprio dai rifiuti, li trascinano al centro della strada, rimanendo spesso vittime di incidenti stradali. È evidente ormai come questa condotta integri un illecito punibile ai sensi dell'art. 192 del D.L. 3 aprile 2006, n.152, meglio conosciuto come Codice dell'Ambiente. A questo punto non resta che augurarci il risanamento della zona e la bonifica di queste discariche abusive, ritenendo magari assai utile allo scopo l'installazione di telecamere e di tutti quei dispositivi ottici atti a rilevare eventuali futuri illeciti e a contrastare l'azione perversa di questi incalliti zozzoni. La questione va presa in mano in maniera ferma e decisa: i cittadini di Cerveteri e del suo hinterland non sono più disposti ad aspettare oltre".(Com)