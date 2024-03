Moldova: autorità di Chisinau negano attacco con droni contro la Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Moldova respingono l'accusa secondo cui sarebbe stato lanciato un attacco con l'utilizzo di droni contro Tiraspol, nella regione separatista filorussa della Transnistria. Secondo i rappresentanti dell'Ufficio per la Reintegrazione del governo, quest'accusa non è altro che un tentativo di diffondere paura e panico nella regione. "L'Ufficio per la Reintegrazione ha contattato le altre autorità dello Stato e, in seguito all'esame delle immagini video e allo scambio di informazioni, comunichiamo che l'incidente in questione è un tentativo di provocare paura e panico nella regione. L'equipaggiamento militare nelle foto non è funzionante da diversi anni. Le autorità di Chisinau, in contatto con la parte ucraina, non confermano alcun attacco contro la regione della Transnistria", si legge in un comunicato stampa. Ieri, secondo i media della regione separatista, un drone ha colpito un elicottero militare in Transnistria: l'accaduto è stato descritto come "un attacco di droni contro un'unità militare a Tiraspol". (Rob)