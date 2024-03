Filippine-Germania: visita Marcos a Berlino rafforza relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita di lavoro in Germania del presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha consolidato il partenariato tra i due Paesi e promosso la loro crescita sostenibile. Lo afferma in una nota pubblicata oggi il dipartimento degli Affari esteri delle Filippine, precisando che la visita si è svolta il 12 e 13 marzo scorsi su invito del cancelliere tedesco Olaf Scholz. I due leader hanno intrattenuto "discussioni produttive" su temi di comune interesse, primo tra tutti "la difesa dello stato di diritto e la promozione di un'ordine internazionale basato sulle regole". Scholz ha ribadito il sostegno della Germania alla posizione di Manila nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in riferimento alle dispute territoriali tra quel paese asiatico e la Cina. Marcos e Scholz hanno discusso anche il rafforzamento della cooperazione nelle aree della pace e dello sviluppo, della difesa, degli affari marittimi, del commercio e degli investimenti in settori come materie prime, energie rinnovabili, cambiamento climatico e lavoro. (segue) (Fim)