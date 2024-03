Municipio Roma VI: presidente, da Campidoglio ingerenze antidemocratiche su parco Torre Angela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regolamento prevede che il Municipio possa proporre una toponomastica, in virtù del decentramento amministrativo - aggiunge Franco -, ma la competenza effettiva spetta al Dipartimento del Comune di Roma di Capitale. Giocando su questo aspetto, dal Campidoglio giungono ingerenze antidemocratiche e irrispettose della volontà popolare del territorio. Per questo, chiedo attenzione e rispetto democratico all'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. Nonostante gli atti ufficiali del Municipio, infatti, una lettera firmata da due consigliere capitoline del Pd chiede che il medesimo parco sia intitolato alla memoria delle staffette partigiane, scavalcando di fatto la volontà popolare del territorio e, ancora più grave, passando sopra atti ufficiali votati all'unanimità dal Consiglio di due diverse Amministrazioni municipali. La fasciofobia è una grave malattia che rischia di sfociare in atteggiamenti di estremismo e intolleranza, come mostrano le azioni del Pd romano. La lettera delle due consigliere è un vile atto strumentale, teso ad andare contro la volontà d'indirizzo espressa dal Municipio e aggirando il Regolamento". (segue) (Com)