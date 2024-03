Covid: Locatelli, mio pensiero va a vittime e loro famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Un giorno di ricordo e di commozione, un giorno in cui il mio pensiero va alle vittime, alle famiglie, a tutti noi spaesati, incerti, spaventati e angosciati - aggiunge -. Sono stati giorni di una realtà che non avremmo voluto vivere, di un impatto sulle nostre vite e sul mondo che ci ha cambiati per sempre. Parenti, amici, persone che conoscevamo ci hanno lasciati in quei giorni, penso alle persone anziane o con disabilità, alle persone più fragili sole e isolate da tutto, senza qualcuno vicino che potesse tenergli la mano, senza qualcuno che potesse fargli una carezza - prosegue -. Prego per ogni persona che non ce l’ha fatta e per la sua famiglia. Prego perché mai più ci travolga così un evento inatteso e ringrazio tutti coloro che a diverso titolo non solo hanno prestato soccorso ma hanno anche recuperato ausili, strumenti, aiutato nelle piccole attività e nelle grandi azioni, supportato anche con viveri e conforto psicologico. Grazie, la pandemia ci ha colpiti molto duramente ma ci siamo rialzati. Alcuni hanno pagato il prezzo più caro e a loro penso spesso, con il cuore", conclude Locatelli. (Rin)