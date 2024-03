Gaza: Borrell, rischia di diventare Stato fallito prima ancora di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza "rischia di diventare uno Stato fallito prima ancora di esistere". Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel suo intervento al Forum umanitario europeo, a Bruxelles. "Gaza non è più controllata da nessuno. Né da Hamas, né da Israele. E il territorio di Gaza sta diventando molto rapidamente un territorio senza alcun tipo di ordine. Assomiglia sempre più ad Haiti, alla Somalia, alla Siria o a Mosul. Questo sarà il primo Stato fallito prima di essere esistito", ha detto. "Tutti i territori al di fuori del controllo di uno Stato, diventano uno spazio catturato da gruppi armati, bande organizzate che vivono di traffici di ogni tipo, che fondamentalmente lasciano alla popolazione solo due opzioni: l'immigrazione o il terrorismo, o entrambi", ha aggiunto. "È una cosa che avevo già detto a dicembre e ora tutti concordano che è quello che sta succedendo a Gaza" dove "siamo in uno stato di carestia che colpisce migliaia di persone", ha concluso Borrell. (Beb)