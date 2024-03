Somalia-Eritrea: presidente Mohamud in visita ad Asmara, è la seconda volta in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è in visita ad Asmara, in Eritrea, dov'è stato invitato dall'omologo Isaias Afwerki. Lo riferisce sui social il portavoce del governo eritreo, Yemane Meskel, che ha pubblicato diverse immagini dei due capi di Stato a colloquio e in circolazione ad Asmara. Le parti hanno tenuto un "ampio incontro" alla sede della presidenza eritrea focalizzato sul rafforzamento dei legami bilaterali di partenariato nonché su "questioni regionali e internazionali rilevanti". Il presidente somalo ha quindi aggiornato la controparte sulle operzioni di contrasto al terrorismo. La visita cade dopo che, venerdì scorso, al Shabaab ha attaccato l'hotel Syl di Mogadiscio, uccidendo almeno sette persone. L'esercito ha ripreso il controllo della struttura dopo 13 ore di intervento, riuscendo a respingere i jihadisti.(Res)