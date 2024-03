Somalia-Eritrea: presidente Mohamud in visita ad Asmara, è la seconda volta in due mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima visita di Mohamud in Eritrea risale alla prima settimana di gennaio, quando secondo la presidenza somala le parti hanno discusso di “una serie di aspetti bilaterali tra le due nazioni fraterne”. La visita seguiva di pochissimo il memorandum d'intesa firmato lo scorso 1 gennaio tra Etiopia e Somaliland per consentire ad Addis Abeba la concessione del porto di Berbera in cambio del riconoscimento dello Stato separatista, una promessa d'intesa che ha seriamente compromesso le relazioni tra Etiopia e Somalia e coinvolto da vicino le relazioni del governo etiope con l’Eritrea, Paese con il quale ha un vissuto faticoso. Mogadiscio, da parte sua, ha fatto negli ultimi anni un significativo affidamento sulla preparazione militare rilasciata da Asmara ai suoi militari, inviati in Eritrea per ricevere l’addestramento necessario ad integrare l’esercito nazionale somalo, bisognoso di ricambi e forze fresche dopo anni di lotta ad al Shabaab e la vigorosa offensiva anti jihadista avviata dal presidente Mohamud poco dopo la sua elezione, a maggio del 2022.(Res)