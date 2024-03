Imprese: Nomisma wine monitor, nel 2023 calano acquisti vino italiano in Cina, Corea e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue anche nel 2023 la diminuzione dell'import di vino in Cina a causa del rallentamento generale dell'economia. Nello specifico, il mercato cinese, è scivolato al nono posto per valore dell'import di vino a livello mondiale dal quarto occupato nel 2018, evidenziando un calo superiore al 20 per cento rispetto al 2022. Una tendenza negativa, questa, che ha investito anche Paesi come la Corea del Sud e il Giappone, importanti mercati di destinazione in estremo Oriente per il vino made in Italy. È quanto emerge dal Report che Nomisma wine monitor - l'Osservatorio dedicato al mercato del vino, nato con l'obiettivo di aiutare imprese e istituzioni della filiera vitivinicola italiana a interpretare correttamente le dinamiche del mercato – ha dedicato al Far East. La Francia si conferma il primo partner commerciale della Cina, con quasi il 50 per cento della quota di mercato, seguita dal Cile e dall'Italia, che si colloca sul terzo gradino del ranking con il 10 per cento. L' Australia, leader nel 2020, continua invece a rimanere esclusa dalla classifica in seguito ai pesanti dazi imposti dalla Cina negli ultimi anni, per quanto un accordo raggiunto tra i due governi dovrebbe mettere fine a tale gabella già da quest'anno Nel complesso tutti i primi cinque Paesi partner commerciali della Cina cedono sul versante del valore delle esportazioni ad esclusione degli Usa. (segue) (Com)