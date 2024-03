Imprese: Nomisma wine monitor, nel 2023 calano acquisti vino italiano in Cina, Corea e Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Corea del Sud, dopo cinque anni di crescita continua, nel 2023 il mercato ha registrato una battuta d'arresto nelle importazioni di vino, con una diminuzione sia a valore sia a volume rispetto all'anno precedente. Nonostante un calo significativo, anche in questo caso la Francia si conferma primo partner commerciale del Paese, seguita nell'ordine da Stati Uniti, Italia (con una quota del 13 per cento), Cile e Spagna. Infine, anche il Giappone nel 2023 ha manifestato una flessione nelle importazioni, evidenziando un calo sia a valore sia a volume rispetto al 2022. Nello specifico, le importazioni di vino nel 2023 vedono ancora una volta la Francia al comando, con una quota di mercato che sfiora il 60 per cento. Segue l'Italia con il 12 per cento, in linea con il 2022. "Nel contesto asiatico dei consumi di vino, la Cina continua a perdere posizioni, denotando cali sia nelle importazioni che nella produzione interna, mentre Giappone e Corea del Sud – pur a fronte di questa battuta d'arresto che trova tratti comuni a livello globale – dovrebbero mantenere significative potenzialità di crescita e di interesse verso i vini italiani", sottolinea Denis Pantini, responsabile di Nomisma Wine Monitor. (segue) (Com)