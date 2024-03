Imprese: Nomisma wine monitor, nel 2023 calano acquisti vino italiano in Cina, Corea e Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Entrando maggiormente nel dettaglio, nel 2023 le importazioni in Cina di vini fermi e frizzanti imbottigliati diminuiscono sia a valore sia a volume. La Francia si conferma leader di mercato, seguita da Cile e dall'Italia. In Corea del Sud, dove i vini imbottigliati rappresentano circa i tre quarti dei vini importati, si registra un calo superiore al 20 per cento sia a valore sia a volume, con l'Italia che si conferma al terzo posto alle spalle di Francia e Usa. In questo specifico segmento la Francia è leader anche in Giappone, precedendo nell'ordine l'Italia, gli Stati Uniti, il Cile e la Spagna. Relativamente alla categoria Sparkling in Cina si registrano marcate contrazioni sia a volume sia a valore. La Francia mantiene saldamente la leadership di mercato, precedendo l'Italia. In Corea del Sud, si registra un aumento a valore (+3,6 per cento), cui si contrappone un calo dell'import a volume superiore al 20 per cento. In questo mercato, l'Italia si conferma in seconda posizione malgrado vistosi cali sia a valore che a volume. In Giappone, infine, la categoria Sparkling registra una lieve diminuzione a valore rispetto al 2022 a fronte di una riduzione a doppia cifra nelle quantità importate.