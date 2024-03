Imprese: Nomisma wine monitor, nel 2023 calano acquisti vino italiano in Cina, Corea e Giappone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'import di vino sfuso, in Cina le contrazioni sono state più consistenti rispetto all'anno precedente, con l'Italia che esce dalla classifica dei top cinque esportatori. Per la Corea del Sud, invece, quello del vino sfuso è il segmento che ha registrato sensibili aumenti nelle importazioni sia a valore sia, soprattutto, a volume. In Giappone, invece, le importazioni di questa tipologia di vino hanno subito cali vicini al 20 per cento. In ultimo, la generale negatività registrata nel 2023 ha influenzato anche le esportazioni di vini Dop italiani. In Cina, tra le principali denominazioni importate hanno sofferto maggiormente i rossi Dop piemontesi e veneti, mentre sono cresciuti gli acquisti di rossi toscani, così come in Corea del Sud e Giappone. (Com)