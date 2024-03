Rai: Rocca su Tgr Lazio, buon lavoro ad Antonella Armentano, grazie Serdoz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro ad Antonella Armentano, neo-caporedattore centrale della Tgr Lazio, di cui da oggi assume la guida. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Allo stesso modo, rivolgo a Roberta Serdoz un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico di vicedirettore del Tgr, ringraziandola per il lavoro svolto in questi anni con equilibrio e professionalità", conclude Rocca. (Com)