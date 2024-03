Tunisia: governo approva riforma per "rivoluzionare" i cambi di valuta estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge in questione mira a stabilire un quadro giuridico unificato per superare la complessità dei testi, snellendo al minimo la legislazione sui cambi ed adattandola alle esigenze delle attività che contribuiscono ad aumentare il livello delle esportazioni e delle riserve valutarie della Bct. La proposta di legge intende migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti, rafforzando la competitività delle imprese facilitando il loro ingresso nei mercati esteri, integrando l'attività economica nel suo ambiente globale e digitalizzando le transazioni finanziarie estere. Secondo l'ufficio stampa della presidenza del Governo tunisino, gli obiettivi della legge sui cambi sono anche quello di realizzare la graduale liberalizzazione degli scambi finanziari in modo da favorire lo sviluppo senza incidere sugli equilibri macroeconomici, oltre a risolvere le sfide affrontate dai tunisini, dei residenti e degli stranieri che viaggiano attraverso il Paese in termini di detenzione di valuta estera e apertura di conti bancari in valuta estera. La riforma rivedrà sostanzialmente il concetto di residenza fiscale, stabilirà i principi per liberalizzare alcuni trasferimenti relativi ai pagamenti finanziari tra la Tunisia e l'estero, consentirà l'uso di criptovalute, svilupperà il sistema di scambio manuale, creerà lo status di persona autorizzata ad operare come agente di cambio per consentire alle imprese di effettuare operazioni finanziarie all'estero, oltre ad intervenire sull'impianto legislativo di sanzioni e multe. Attualmente non esiste un limite massimo all'introduzione di valuta nel Paese. (segue) (Tut)