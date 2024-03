Tunisia: governo approva riforma per "rivoluzionare" i cambi di valuta estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito ufficiale delle Dogane tunisine afferma che qualsiasi operazione di importazione o esportazione di valuta il cui valore è uguale o superiore a 25.000 dinari tunisini, equivalenti a circa otto mila euro, deve essere oggetto di apposita dichiarazione valutaria alla dogana. La dichiarazione di importazione di valuta è obbligatoria per i viaggiatori non residenti che desiderino riesportare la predetta valuta per un valore superiore a circa 1.600 euro alla fine della loro permanenza nel Paese. La durata di validità della dichiarazione d'importazione valutaria è uguale alla durata del soggiorno in Tunisia a partire dalla data di ingresso nel Paese, sempre nel limite dei tre mesi, per cui non è richiesto un visto per gli italiani, ed è valida per un solo viaggio. I reati valutari, ad oggi, sono puniti con molto rigore dalla legge tunisina e prevedono la confisca delle somme oggetto di contestazione o la comminazione di eventuali condanne penali. In particolare, la confisca della valuta non dichiarata delle somme contestate avviene in via transattiva qualora la persona destinataria del provvedimento non faccia opposizione. In caso contrario, la questione viene deferita al giudice ordinario che, oltre alla confisca delle somme contestate e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino a sette volte l'importo sequestrato, può comminare anche una pena sino a cinque anni di reclusione. È vietata in ogni caso l'esportazione di valuta tunisina. (Tut)