Gaza: Borrell, fame usata come arma di guerra, Israele deve lasciare entrare aiuti

- Israele "deve lasciare entrare gli aiuti umanitari via terra". Lo ha ribadito l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un intervento al Forum umanitario europeo di Bruxelles. "Centinaia di camion stanno aspettando ai confini con Gaza, e gli unici che controllano i confini gli impediscono di entrare. Israele sta provocando una carestia. Centinaia di camion sono in attesa di entrare, ed è assolutamente imperativo avere un punto di attraversamento lavorando in modo efficace e aprendo altri punti di passaggio, ed è solo una questione di volontà politica. Israele deve farlo", ha detto. "Non è una questione di logistica, non è perché le Nazioni Unite non hanno fornito abbastanza sostegni umanitari. I sostegni sono lì ad aspettare, i camion sono fermi, la gente muore, mentre il valico di terra è chiuso artificialmente", ha poi aggiunto. Il sostegno aereo "serve - ha ribadito Borrell - ma dobbiamo usarlo. Mandiamo i paracadute in un posto distante un'ora di auto dal primo aeroporto. Non riusciamo ad usarlo perché non lo permettono. E questo è semplicemente inaccettabile. La fame è usata come arma di guerra", ha concluso. (Beb)