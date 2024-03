Bce: Buch, per le banche europee si prospettano tempi duri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche europee devono prepararsi ad affrontare l'aumento delle insolvenze, maggiori rischi geopolitici e gli sconvolgimenti nei settori ad alta intensità energetica. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano britannico “Financial Times”, Claudia Buch, che a gennaio ha assunto la presidenza Consiglio di supervisione della Banca centrale europea, spiegando che le banche "non sono ancora fuori dai guai", nonostante si siano trovate in una "buona posizione" dopo la pandemia di Covid-19 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'aumento del tasso di interesse di riferimento da parte della Bce, che lo scorso anno ha raggiunto il livello record del 4 per cento per contrastare l'impennata dell'inflazione, "deve ancora farsi strada nel sistema finanziario", ha dichiarato Buch, aggiungendo che è probabile che i fallimenti e le inadempienze sui prestiti continuino ad aumentare per qualche tempo. "È estremamente improbabile che si verifichi un periodo di cambiamento strutturale in cui non si verifichi un aumento delle insolvenze", ha affermato Buch. (segue) (Rel)