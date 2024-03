Bce: Buch, per le banche europee si prospettano tempi duri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "regioni industriali europee avranno un aspetto molto diverso in futuro, a seconda della disponibilità di energia rinnovabile nei diversi Paesi", ha aggiunto la presidente del Consiglio di supervisione. "Ci saranno più delocalizzazioni di attività, più delocalizzazioni settoriali (...) le imprese dovranno adattarsi", ha affermato Buch, secondo la quale "le banche devono tenerne conto". Le insolvenze europee sono diminuite drasticamente nel 2020-22, quando i governi hanno fornito ingenti aiuti alle imprese per attutire l'impatto della pandemia e della crisi energetica causata dalla guerra in Russia. Ma da allora sono saliti a livelli superiori a quelli pre pandemia, a causa della crescita stagnante, dell'aumento dell'indebitamento e dell'aumento del debito pubblico. (Rel)