Russia: "Politico", in arrivo nuove sanzioni Ue dopo la schiacciante vittoria elettorale di Putin (3)

- Peraltro, proprio la protesta convocata da Navalnyj prima di morire – e ribadita dopo la sua scomparsa dalla moglie Julia – ha riunito migliaia di cittadini russi alle ore 12 di domenica intorno ai seggi elettorali. La protesta nota con il nome "Mezzogiorno contro Putin" ha raccolto un concreto successo nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Ekaterinburg, Perm, Chelyabinsk e in altre località dove, dinnanzi ai seggi, si sono formate lunghe code. Il Cremlino ha commentato l’accaduto parlando di “elevata affluenza alle urne”, nel tentativo di sminuire l’entità delle proteste ma di fatto si può dire che c'è stata una risposta positiva all’appello di Navalnyj. A Berlino, Julia Navalnaya si è unita a migliaia di manifestanti, parlamentari dell’opposizione in esilio e altri, formando una coda lunga un chilometro davanti all’ambasciata russa, come ha riferito il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Navalnaya, parlando ai media presenti all’esterno della missione diplomatica, ha detto di aver scritto il nome di suo marito sulla scheda elettorale. (Res)