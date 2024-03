Germania: Muench (Bka), estrema sinistra sempre più pronta alla violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estrema sinistra tedesca è sempre più pronta a ricorrere alla violenza. È quanto dichiarato da Holger Muench, direttore dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiotelevisiva “Ard”. Il funzionario si è espresso a seguito dell’attentato incendiario che ha interrotto la fornitura di energia elettrica alla fabbrica del gruppo automobilistico statunitense Tesla a Gruenheide, presso Berlino. Avvenuto il 5 marzo scorso, l’attacco è stato rivendicato dagli estremisti di sinistra della Vulkangruppe. Secondo Muench, l’indagine su questa azione è complessa e gli autori hanno agito “in maniera molto clandestina”. Tuttavia, come evidenziato dal direttore del Bka, è chiaro che “la situazione della minaccia” nella sinistra radicale “sta cambiando” con “sempre più reati violenti”. Inoltre, gli autori di tali crimini spesso sfuggono alla giustizia. Si assiste quindi a “un'escalation nella situazione di minaccia” nell’estrema sinistra, ha avvertito Muench. Secondo il direttore del Bka, l’attentato contro Tesla segna un salto di qualità, perché la modalità operativa non è rara ma “un danno così grande non era ancora stato causato”. Allo stesso tempo, vi è il pericolo di azioni emulative. Muench ha quindi esortato ad aggravare i rischi per gli autori dei reati, così da rendere le indagini “più facili”. (Geb)