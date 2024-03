Forza Italia: Pier Silvio Berlusconi, in politica non si improvvisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di MediaFor Europe, Pier Silvio Berlusconi, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "la politica è una cosa seria, non ci si può improvvisare. Certo, da cittadino e da imprenditore penso che il ruolo di Forza Italia nel portare avanti il pensiero di mio padre, liberale e moderato, sia fondamentale come parte di questo governo e per il futuro del nostro paese. Ma io faccio l'editore e ora ho un progetto europeo da portare avanti". Quanto al mercato, Berlusconi osserva che "sembra tonico. La nostra raccolta pubblicitaria di Gruppo in Italia e Spagna nel primo trimestre del 2024 ci fa vedere un +5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con due guerre, i tassi di interesse alle stelle, l'inflazione, il caro energia e via dicendo anche il 2023 lo vedevamo durissimo. Eppure, stiamo per chiudere il bilancio con un utile superiore ai 217 milioni del 2022. E senza l'effetto contabile dei dividendi della Germania". (segue) (Rin)