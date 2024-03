Forza Italia: Pier Silvio Berlusconi, in politica non si improvvisa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Tuttavia ProsiebenSat è in perdita: "Semplice: nel 2022 ci fu il contributo di 40 milioni da ProsiebenSat per la nostra quota". Mentre quest'anno ProsiebenSat perde 134 milioni: "Azzerando praticamente il contributo. E mandando a casa 500 persone. Lo so bene. Per questo ora è importante che Prosieben cambi rotta e torni a investire sulla televisione". Mfe ha il 30 per cento: "A oggi non abbiamo toccato palla. Ma il danno non è figlio di ciò che hanno fatto i manager di oggi, viene da lontano. Però devono capire che c'è un socio quasi al 30 per cento che è del mestiere. Noi non abbiamo voglia di conquistare per conquistare, ma vogliamo aiutare a crescere. ProsiebenSat - aggiunge il manager - deve tornare al core business. La prima mossa dovrebbe essere separare le attività di 'dating' e di 'e-commerce', valorizzandole. E' la strada che ha seguito anche Vivendi per dare più valore ai singoli asset, giusto per fare un esempio". (segue) (Rin)