Forza Italia: Pier Silvio Berlusconi, in politica non si improvvisa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Un'Opa non è all'ordine del giorno: "Un'Opa anche su dei business di cui sappiamo poco? E che poco c'entrano con il nostro ambito d'attività?". E allora bisogna convincere i manager di ProsiebenSat: "Penso che inizino a capire che abbiamo esperienza e che vogliamo il bene di Prosieben. Il progetto di MediaFor Europe per creare un grande broadcaster europeo non significa fare una tv italiana in Germania con prodotti congelati tipo quelli delle piattaforme, senz'anima. Ogni nazione deve farsi una tv adatta al proprio pubblico. Calda, locale, in diretta, prodotta al momento e consumata nell'immediato e in questo caso assolutamente tedesca". "Noi - conclude Berlusconi - persino in Italia stiamo aumentando il prodotto italiano, lo stiamo facendo in Spagna dando vita a una tv moderata, familiare e moderna. Ed è quello che vorremmo si facesse e sarebbe giusto fare in Germania. Anche investendo di più e creando nuova occupazione". (Rin)