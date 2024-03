Terrorismo: Spagna, al via processo contro presunto combattente Jabhat Al Nusra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo processerà da oggi un uomo, Mohamed E.M., accusato di appartenere a un'organizzazione terroristica per aver presumibilmente combattuto nelle file di Jabhat Al Nusra, un satellite di Al Qaeda. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'accusa ritiene che l'imputato abbia partecipato a questa organizzazione e alle sue attività e che le prove si trovino in varie pubblicazioni sui social network e in particolare nel profilo pubblico di Facebook. Gli inquirenti avrebbero scoperto, inoltre, che l'uomo utilizzava le reti sociali per reclutare altre persone nelle zona di combattimento e per unirsi alla suddetta organizzazione. (Spm)