Ucraina: premier Shmyhal, adesione Ue porterà più benefici che costi

- La futura adesione dell'Ucraina all'Unione europea porterà più benefici che costi, e gli Stati membri dell'Ue dovrebbero approvare i prossimi passi formali entro questa settimana. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, intervistato dal portale “Euractiv”. "Stiamo aspettando e desideriamo ottenere l'approvazione del Consiglio europeo nella sua prossima riunione (giovedì e venerdì), e crediamo di poter avviare i negoziati di adesione nella prima metà di quest'anno", ha detto Shmyhal. I suoi commenti sono arrivati dopo che la Commissione europea ha inviato la settimana scorsa agli Stati membri la bozza del quadro negoziale per i colloqui di adesione di Ucraina e Moldova, a seguito della decisione assunta lo scorso dicembre proprio dal Consiglio europeo. "Speriamo che i nostri partner europei lo approvino senza ulteriori emendamenti come propone la Commissione europea", ha detto il primo ministro ucraino. “Il presidente (del Consiglio europeo) Charles Michel ha definito il 2030 un anno in cui probabilmente ci sarà un ulteriore allargamento dell’Ue, ma faremo del nostro meglio affinché per l’Ucraina possa avvenire prima, subito dopo la nostra vittoria”, ha affermato Shmyhal. "Eseguiremo i nostri compiti in modo molto rapido: credo che non ci vorranno più di due anni", ha aggiunto il premier. (segue) (Res)