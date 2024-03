Ucraina: premier Shmyhal, adesione Ue porterà più benefici che costi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se sia preoccupato che la candidatura del suo Paese possa diventare un calcolo costi-benefici per alcuni degli Stati membri più riluttanti dell’Ue, Shmyhal ha detto: “L’Ucraina porterà all’Ue molto di più di quanto costerà il processo di adesione”. Alcuni Stati membri dell’Ue, in effetti, hanno sostenuto che sarebbero necessarie delle riforme prima di considerare l’adesione di altri membri, un fatto che ha sollevato il timore che ciò potrebbe ritardare qualsiasi progresso nel percorso d’integrazione dell’Ucraina e di altri Paesi. "Abbiamo visto i rapporti, ma il mercato ucraino, le forze di difesa ucraine, le materie prime e le materie prime ucraine e altri settori potrebbero portare molto di più in termini di sicurezza e benefici economici", ha affermato Shmyhal. “Potremmo affrontare un duro processo di negoziazione, ma siamo pronti per compromessi basati su reciproci insuccessi: ma se lo consideriamo come un progetto di investimento, potrebbe essere molto più vantaggioso (per l’Ue) rispetto ai (nostri) costi di adesione”, ha detto il premier. Alla domanda sui possibili timori che alcuni Stati membri dell'Ue, fra cui l'Ungheria, potrebbero tentare di rallentare il processo, Shmyhal ha aggiunto: "Le controversie possono essere risolte durante i negoziati durante un processo della durata di due anni”. (Res)