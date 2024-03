Cina: arrestati 3 adolescenti con l’accusa di aver ucciso un compagno di classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre adolescenti nel nord della Cina sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso un compagno di classe di 13 anni. La vittima, identificata come Wang, era scomparsa domenica pomeriggio nella provincia di Hebei ed è stata successivamente ritrovata in un capannone abbandonato a circa 500 chilometri da Pechino. La polizia non ha fornito dettagli sull’età dei tre sospettati, che comunque avrebbero meno di 14 anni. A quanto si apprende dalla stampa locale, i quattro sono “bambini abbandonati” o “liushou”, cioè minori che vivono da soli o con i loro parenti nei villaggi di campagna mentre i genitori lavorano lontano da casa. L’età per la responsabilità penale in Cina per crimini come omicidio e aggressione aggravata è di 12 anni, ma la decisione di procedere deve essere approvata dalla Procura suprema del popolo. La pena massima per i minorenni coinvolti in tali crimini è l'ergastolo. (Cip)