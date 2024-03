Cina: produzione industriale aumentata del 7 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è cresciuta del 7 per cento annua a gennaio e febbraio, ponendosi al di sopra dell’incremento del 6,8 per cento registrato a dicembre e del 5 per cento stimato dagli analisti. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,5 per cento, rallentando rispetto al 7,4 per cento di dicembre ma ponendosi al di sopra dell’aumento del 5,2 per cento previsto dagli analisti. Gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti del 4,2 per cento nel bimestre di riferimento rispetto allo stesso periodo nel 2023, superando il 3,2 per cento atteso dagli analisti. (Cip)