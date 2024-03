Cina: immobiliare, investimenti crollati del 9 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel settore immobiliare in Cina sono diminuiti del 9 per cento su base annua a gennaio e febbraio, attestandosi a circa 167 miliardi di dollari. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nello stesso periodo, le vendite di immobili di nuova costruzione sono diminuite del 20,5 per cento in termini di superficie, attestandosi a 113,69 milioni di metri quadrati. In termini di valore, le vendite sono diminuite del 29,3 per cento su base annua, arrivando a circa 134 miliardi di dollari. (Cip)