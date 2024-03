Imprese: utile netto colosso cinese delle batterie Catl aumentato del 44 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’azienda di ricerche di mercato Sne Research, il volume di consumo di batterie per veicoli elettrici prodotte da Catl si è classificato al primo posto a livello mondiale per sette anni consecutivi, con una quota del 36,8 per cento nel mercato globale delle batterie per veicoli elettrici nel 2023. Con sede a Ningde, nella provincia orientale cinese di Fujian, Catl ha siglato contratti con case automobilistiche quali Bmw, Volkswagen, Daimler e Honda. (Cip)