Cina-Nuova Zelanda: ministro Esteri Wang, pronti a rafforzare cooperazione con Wellington

- La Cina vuole rafforzare la cooperazione con la Nuova Zelanda per “mantenere la pace e la stabilità nella regione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al termine del colloquio avuto oggi con l’omologo neozelandese Winston Peters. L’incontro, avvenuto nell’ambito del tour che Wang sta conducendo in Nuova Zelanda e Australia, segna il primo faccia a faccia tra i ministri degli Esteri dei due Paesi dallo scorso ottobre. Wang ritiene che le relazioni bilaterali continuino a godere di “un sano slancio”, mentre Peters ha definito l’incontro una “preziosa opportunità per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che abbiamo davanti a noi”. Wang incontrerà anche il primo ministro neozelandese, Christopher Luxon. Domani, 19 marzo, partirà alla volta dell’Australia per incontrare l’omologa Penny Wong. Il 20 marzo parteciperà ad una tavola rotonda con la comunità imprenditoriale a Canberra. (Cip)