Taiwan-Paraguay: ministro dell’Informazione Samaniego a Taipei per visita di 5 giorni

- Il ministro delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Paraguay, Gustavo Emigdio Villate Samaniego, è arrivato ieri a Taiwan per una visita di cinque giorni. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri taiwanese. La delegazione, che comprende il consigliere del ministro Samaniego, Horacio Jose Caniza Vierci, e il presidente del Politecnico Taiwan-Paraguay, Jorge Daniel Duarte Rolon, incontrerà il ministro degli Esteri Joseph Wu e il suo vice Remus Chen. I delegati visiteranno inoltre vari dipartimenti governativi, tra cui la sede dell’Amministrazione per la sicurezza informatica del ministero degli Affari digitali, il Consiglio nazionale di scienza e tecnologia e l’Amministrazione nazionale dell’assicurazione sanitaria del ministero della Salute. Visiteranno inoltre il parco scientifico di Hsinchu, l’Istituto di ricerca sui semiconduttori di Taiwan, l’Istituto di ricerca per la tecnologia industriale. Il Paraguay è l’unico dei 12 alleati diplomatici di Taiwan in Sudamerica. (Res)