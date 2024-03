Ucraina: ambasciatore Cina in Svizzera, Pechino valuta partecipazione a conferenza di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta valutando la possibilità di partecipare alla conferenza per la pace in Ucraina organizzata dalla Svizzera. Lo ha detto l'ambasciatore di Pechino a Berna, Wang Shihting, in un'intervista concessa al quotidiano svizzero "Neue Zuercher Zeitung". A quanto riferito dal diplomatico, Pechino starebbe seguendo da vicino il programma dei colloqui e starebbe "esaminando la possibilità di parteciparvi", dal momento che è "necessario evitare che la crisi peggiori o vada addirittura fuori controllo". "La Cina è favorevole alla promozione dei colloqui di pace e si è sempre impegnata in tal senso", ha aggiunto il diplomatico, facendo riferimento al documento in 12 punti pubblicato da Pechino per la risoluzione politica del conflitto. (segue) (Cip)