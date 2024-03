Ucraina: ambasciatore Cina in Svizzera, Pechino valuta partecipazione a conferenza di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione di Pechino nei negoziati di pace in Ucraina era già stata auspicata dal ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, il mese scorso, durante un tour in Asia che ha toccato India, Corea del Sud e Cina. Nel corso di una conferenza stampa tenuta il 7 febbraio nella capitale cinese, Cassis ha auspicato che la Cina "dia una mano" nei colloqui di pace in Ucraina, anche se non ha ancora confermato l'invio di un rappresentante al vertice di pace che sarà presieduto da Berna. Il vertice di pace globale sull'Ucraina che la Svizzera ha accettato di ospitare il mese scorso "è una conferenza di altissimo livello, non possiamo aspettarci una risposta immediata", ha detto, auspicando comunque un maggior coinvolgimento di Pechino nel dossier. Dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022, la Cina non ha cambiato la sua posizione: ha mantenuto stretti legami con Mosca e si è rifiutata di definire l'offensiva in Ucraina una "invasione" pur invocando il rispetto della "sovranità e integrità territoriale di tutti i Paesi". A più riprese ha invocato la ripresa del dialogo e si è offerta di collaborare con tutte le parti in causa per approdare a una soluzione politica. (segue) (Cip)