Ue: Gentiloni, nel 2023 crescita debole dell'eurozona ma quest'anno può accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la crescita nella zona euro è stata debole con undici Paesi in territorio negativo, ma ci si aspetta che l'attività economica quest'anno possa accelerare dello 0,8 per cento. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista al quotidiano "El Pais", sottolineando come due anni fa si parlava di recessione a fronte di una guerra che ha avuto un impatto globale, mentre l'Ue è stata in grado di "sganciarsi" dal gas russo. "Abbiamo superato la parte più difficile, non stiamo andando in recessione e l'inflazione sarà inferiore al 2 per cento nel 2026, secondo le stime della Banca centrale europea (Bce)", ha sottolineato Gentiloni. In merito al fatto se una stretta fiscale possa essere controproducente, il commissario Ue ha spiegato che le regole sono necessarie per l'Unione. "Se qualcuno pensa che possiamo avere un'Unione senza regole fiscali, si sbaglia. Ma è necessario che siano realistiche, differenziate per Paese e orientate al medio termine. Credo che questo sia stato raggiunto con un ottimo contributo da parte della presidenza spagnola dell'Ue", ha detto l'ex premier. (segue) (Spm)