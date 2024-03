Ue: Gentiloni, nel 2023 crescita debole dell'eurozona ma quest'anno può accelerare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'instabilità politica della Spagna e le possibili ripercussioni sulla crescita economica, secondo Gentiloni non avrà un impatto rilevante. "Alla fine, le alleanze internazionali, l'orientamento europeista e la gestione dell'economia hanno a che fare con la stabilità tanto quanto una maggioranza più o meno ampia in parlamento. Si pensi ai Paesi Bassi, alla Francia o alla Germania. Le elezioni europee saranno uno stress test, perché in alcuni Paesi potrebbero emergere forze antieuropee che rappresentano un rischio reale di instabilità. Ma negli ultimi anni la Spagna ha dimostrato di poter fare un ottimo lavoro nonostante un'aritmetica parlamentare complicata", ha spiegato il commissario. (Spm)