Sardegna: Coldiretti, olio extravergine d'oliva dell'Isola fra i migliori d'Italia e d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'olio della Sardegna, in particolare il suo rinomato extravergine di oliva, si conferma tra i migliori non solo a livello nazionale, ma anche europeo. A certificarlo sono le nuove e recenti vittorie ottenute da alcune aziende di spicco del panorama regionale in prestigiosi premi che riaffermano la posizione di eccellenza della nostra regione nel settore olivicolo-oleario. Tra le aziende che hanno contribuito a questo posizionamento ai vertici delle nostre eccellenze di settore, spiccano l'Accademia Olearia della famiglia Fois di Alghero e Masoni Becciu, guidata da Nicola Solinas e dalla moglie, tutti vere e proprie eccellenze del territorio. Un percorso ai vertici dell’olio sardo, frutto anche del grande lavoro che si sta facendo nell’isola tra i produttori, sempre pronti a innovare e creare nuovi prodotti, sottolinea Coldiretti Sardegna, ma anche grazie al supporto di importanti attori come l’Apos (l'Organizzazione regionale dei produttori olivicoli che fa riferimento a Coldiretti Sardegna), che in questi giorni ha attivato dei corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini. (segue) (Rsc)