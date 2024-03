Sardegna: Coldiretti, olio extravergine d'oliva dell'Isola fra i migliori d'Italia e d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conferma delle nostre aziende ai vertici del settore dell'olio extravergine di oliva dimostra la qualità straordinaria dei nostri prodotti regionali -sostiene Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna - questo successo è attribuibile al lavoro instancabile degli agricoltori sardi che con passione e dedizione coltivano le nostre specialità regionali, come le olive, trasformandole in autentiche eccellenze gastronomiche. La crescita del comparto è confermato dal valore dei prodotti ormai riconosciuti a livello nazionale ed europeo”.Secondo Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, inoltre, “questi premi mettono in luce il ruolo di primaria importanza del settore olivicolo sardo nell'ambito agroalimentare, sia a livello nazionale che regionale - dice - nonostante le sfide rappresentate dalla concorrenza sul mercato e dai cambiamenti climatici, le nostre aziende continuano a produrre olio di altissima qualità. È fondamentale, però, che le istituzioni riconoscano e supportino l'importanza del settore agricolo sardo - conclude - per garantirne la crescita e la promozione della tradizione e dell'eccellenza dei prodotti”. (Rsc)