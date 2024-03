Russia: ministero Salute di Belgorod, 11 morti a causa di attacchi ucraini in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei bombardamenti ucraini effettuati nell'ultima settimana undici residenti della regione russa di Belgorod sono morti e altri 82 sono rimasti feriti. Lo ha riferito il ministro della Salute della regione di Belgorod, Andrej Ikonnikov. "In una sola settimana dal 12 al 18 marzo, abbiamo 93 persone coinvolte dagli effetti degli attacchi, 11 delle quali sono morte", ha detto il funzionario in una riunione operativa. Ad oggi vi sono 43 civili che si trovano in ospedali della regione, due di cui sono bambini. Inoltre, nove persone sono in condizioni fra critiche e stabili, ha sottolineato Ikonnikov. (Rum)