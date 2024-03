Giappone: Jera, Ihi testeranno ammoniaca come combustibile per centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale compagnia giapponese generatrice di energia elettrica, Jera, e la compagnia dell'ingegneria Ihi si preparano a collaudare una tecnologia sviluppata in Giappone per ridurre le emissioni di anidride carbonica delle centrali termoelettriche a carbone, alimentandole in parte con l'ammoniaca. Le due compagnie effettueranno il primo tentativo al mondo di generazione di energia elettrica tramite un mix di carbone e ammoniaca presso una centrale termoelettrica a carbone nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale. Tramite questa tecnologia, gli Stati potrebbero perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione senza dover immediatamente dismettere le loro centrali a carbone, un processo estremamente oneroso sul piano economico e complicato sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tokyo spera che la nuova tecnologia possa attirare clienti soprattutto nei Paesi asiatici in via di sviluppo, che dipendono dal carbone più dei Paesi occidentali. (Git)