Usa-Irlanda: Biden incontra premier Varadkar a Washington, appello comune per Gaza

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato ieri alla Casa Bianca il primo ministro irlandese Leo Varadkar in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Patrizio. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui i due leader hanno approfittato dell'incontro di alto profilo per esprimere la comune preoccupazione per la crisi umanitaria in atto a Gaza. "Il taoiseach (il capo del governo irlandese) e io concordiamo in merito alla necessità urgente di aumentare l'aiuto umanitario a Gaza e giungere ad un accordo di cessate il fuoco", ha dichiarato Biden durante una conferenza stampa congiunta con il premier islandese, aggiungendo che una soluzione a due Stati è "l'unica via per una pace e una sicurezza durevoli" in Medio Oriente. (segue) (Was)