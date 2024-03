Usa-Irlanda: Biden incontra premier Varadkar a Washington, appello comune per Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media statunitensi ricordano che Varadkar ha più volte criticato Israele per il sanguinoso conflitto intrapreso a Gaza il 7 ottobre scorso, in risposta all'attacco subito da parte dell'organizzazione islamista palestinese Hamas. Biden è solito sfruttare la Festa di San Patrizio per accantonare per un giorno la politica estera e celebrare le sue origini irlandesi. Prima dell'incontro, però, Varadkar aveva chiarito di voler tornare a sollevare le proprie preoccupazioni per il disastro umanitario in corso a Gaza. Data la sua storia di resistenza al dominio britannico, l'Irlanda è uno dei Paesi europei che sostengono maggiormente la causa dei Palestinesi per l'indipendenza politica. L'Irlanda è stato il primo Paese europeo a chiedere formalmente uno Stato palestinese, e l'ultimo a concedere l'apertura di una ambasciata di Israele nella propria capitale. (Was)