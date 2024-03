Russia: presidenziali, a scrutinio quasi completato Putin in testa con l'87,32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin è in testa alle elezioni presidenziali della Federazione Russa con l'87,32 per cento dei voti. È quanto riferisce la Commissione elettorale centrale dopo lo scrutinio del 99,65 per cento dei voti. Seguono il presidente della commissione della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) per lo sviluppo dell'Estremo Oriente e dell'Artico ed esponente del Partito comunista Nikolaj Kharitonov che ottiene il 4,30 per cento dei voti; il vicepresidente della Duma ed esponente di Popolo nuovo Vladislav Davankov con il 3,82 per cento dei voti; e il presidente del Partito liberaldemocratico Leonid Slutskij con il 3,20 per cento dei voti. (Rum)