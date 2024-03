Usa: atterrato primo volo charter di cittadini statunitensi evacuati da Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo volo charter con a bordo decine di cittadini statunitensi in fuga dalla violenza ad Haithi è atterrato ieri a Miami. Lo riferisce il sito d'informazione "Axios". Il volo è decollato da Cap-Haitien, dopo che il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato piani per l'evacuazione dei cittadini statunitensi dalla città portuale in risposta alla dichiarazione di emergenza proclamata dal premier dimissionario Ariel Henry. (segue) (Was)