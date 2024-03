Usa: atterrato primo volo charter di cittadini statunitensi evacuati da Haiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale haitiana (Pnh) ha lanciato ieri un’operazione a Delmas, roccaforte di Jimmy Cherizier detto “Barbecue”, capo della rete di bande armate G9, e “diversi banditi sono rimasti feriti a morte”. Lo ha annunciato la polizia in un comunicato pubblicato ieri, aggiungendo che le forze dell’ordine hanno sequestrato armi da fuoco e sgomberato strade precedentemente bloccate da barricate. Nell’operazione, volta a “recuperare alcuni spazi occupati” dalle bande e “facilitare la libera circolazione dei cittadini”, sono state impiegate diverse unità specializzate, tra le quali il Corpo di intervento e mantenimento (Cimo), la Brigata dipartimentale di operazione e intervento (Boid) e la squadra d’assalto. La polizia ha precisato che gli scontri sono avvenuti nei quartieri 6 e 8 del comune, ma non ha fornito dettagli sui numeri dei morti e delle armi recuperate. Prossimamente dovrebbe essere presentata una relazione sull’andamento dell’operazione. (segue) (Was)