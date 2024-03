Imprese: Apple e Google discutono integrazione IA Gemini all'iPhone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple sta discutendo l'integrazione del motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone. Lo riferisce l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg News", che cita fonti a conoscenza della questione. Secondo le fonti, Apple ha avuto discussioni anche con OpenAI e ha considerato l'utilizzo del suo modello. Apple e Google sono in trattative attive per consentire al produttore di iPhone di concedere in licenza Gemini, l'insieme di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google, per alimentare alcune nuove funzionalità che arriveranno nel software del telefono quest'anno. (Was)