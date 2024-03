Cuba: Santiago, proteste in strada per mancanza di cibo e corrente elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini sono scesi in piazza Santiago de Cuba e altre città in protesta per le prolungate interruzioni di corrente e il ritardo nella distribuzione di alimenti di base. Lo riporta la testata "14yMedio" segnalando che durante le manifestazioni spontanee, concentrate a Santiago nelle zone più popolari della città, si sono intonati slogan in favore della "libertà", la richiesta "di corrente e cibo" e alcune, isolate, richieste di dimissioni del presidente, Miguel Diaz-Canel. Diverse immagini e video circolate sono in rete, soprattutto tramite profili social di giornalisti e attivisti residenti all'estero, prima che il segnale internet dall'isola risultasse in gran parte interrotto. Si possono vedere spazi pubblici abbastanza affollati, con proteste verbali sostenute, apparentemente senza momenti di scontro, pur alla presenza, talvolta, di elementi delle forze di sicurezza. Delle proteste ha parlato anche il quotidiano ufficiale "Cubadebate", in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. "A causa delle lunghe ore di black out per l'indisponibilità del combustibile e altre situazioni legate alla crisi economica, diverse persone sono uscite in strada e si è registrata una manifestazione popolare", si legge nella sintesi che riconosce la richiesta "di corrente e cibo", da parte della popolazione. La nota prosegue rilevando che, "come dimostrano le immagini", la polizia pur presente non ha fatto uso della forza, ma "ha parlato direttamente con i cittadini". (Mec)